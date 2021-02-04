Дастин Порье признан временным чемпионом UFC в легком весе. Этот титул он получил в бою против Конора МакГрегора. Но вскоре они могут провести еще один бой.

Источник: твиттер Дастина Порье

Порье лично заинтриговал вероятностью боя против МакГрегора. Он опубликовал соответствующий твит, хотя имя соперника в нем не упоминается.

"Вы знаете, что мы сделаем это в третий раз", – написал Порье и добавил эмодзи скрещенных мечей.

You know we are going to do it a 3rd time — The Diamond (@DustinPoirier) February 3, 2021

Если UFC удастся организовать этот бой, то он будет уже за чемпионский титул. Ведь пока чемпионом в легком весе является Хабиб Нурмагомедов, который уже объявил об окончании карьеры. Но пояс пока у него не забрали, дав Порье титул временного чемпиона. Именно он является первым в рейтинге, обойдя Джастина Гейджи.

Что касается Конора МакГрегора, то он опустился на шестое место в рейтинге.

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Стоит добавить, что Порье и МакГрегор провели два боя. В первом победил ирландец. Этот бой был еще 27 сентября 2014 года на UFC 178. Тогда МакГрегор одержал победу в первом раунде менее, чем за две минуты.

Второй их бой состоялся 24 января 2021 года на UFC 257. И в этот раз Порье отправил МакГрегора в нокаут.

Сам МакГрегор заявлял, что тоже хочет провести еще один бой против Порье.