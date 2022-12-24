Летом игрок сборной Украины Александр Зинченко сменил клубную прописку. Левый защитник Манчестер Сити перебрался в лондонский Арсенал.

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"Канониры" не пожалели 30 миллионов фунтов за украинца. Как оказалось, на часть этих денег претендует клуб из России Уфа, где Александр раньше выступал.

По правилам ФИФА, при трансфере клубы должны оплатить определенный процент от стоимости игрока воспитавшей его команде. Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов рассказал, что этим клубом является как раз его команда.

Уфа в любом случае получит деньги за Зинченко. Вопрос только в терминах,

– отметил Газизов в интервью российским средствам массовой пропаганды.

Зинченко в Уфе

Отметим, что Александр является питомцем Шахтера, однако за первую команду "горняков" не сыграл ни одного матча. В 2015 году он перебрался в Уфу, где отыграл 33 матча и забил два гола.

В 2016 году Зинченко перешел в Манчестер Сити и отправился в аренду в ПСВ. Однако с 2017 года стал получать стабильную игровую практику с манкунианцами.

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История успеха в Англии

Под руководство команды Гвардиолы украинец выиграл четыре чемпионата Англии, четыре Кубка лиги и по одному Кубку и Суперкубку страны. Также в 2021 году Зинченко вышел из МанСити в финал Лиги чемпионов, где проиграл Челси.

В этом году Александр уже в составе Арсенала отыграл девять матчей, отличившись одним ассистом. Канониры лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая его бывшую команду Манчестер Сити на пять баллов.