Повреждения несколько смазали дебютный сезон Александра Зинченко в Арсенале. За "канониров" украинец провел 9 матчей, отличившихся первой голевой передачей в новой команде.

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Возвращение украинца

После чего левый защитник выпал из игры из-за проблем с коленом, берцовой костью, а теперь украинского футболиста волновало повреждение икроножной мышцы. Из-за чего Зинченко пропустил последние товарищеские матчи лондонского клуба.

Английские СМИ анонсируют возвращение Зинченко в общую группу перед матчем против Вест Хэма, который станет первым после окончания ЧМ-2022.

Обратите внимание! Лондонское дерби Арсенал – Вест Хэм состоится 26 декабря в 22:00 (по киевскому времени).

Последний официальный поединок "канониры" провели еще 17 ноября, когда обыграли на выезде Вулверхэмптон (0:2).

Бывший клуб Андрея Ярмоленко встретится с нынешним лидером АПЛ. Арсенал ушел на перерыв в статусе первой команды Английской Премьер-лиги, опережая ближайшего конкурента МанСити на 5 баллов.

Будущий соперник команда Зинченко идет вблизи основ турнирной таблицы – 16 место среди 20 клубов, имея в своем активе 14 очков.

За это время, пока Зинченко был травмирован, Александр успел получить диплом тренера и в одном из интервью рассказал историю, как его чуть не выперли из Академии Шахтера из-за любви к Арсеналу.

Напомним, что его контракт с Арсеналом рассчитан до конца июня 2026 года.