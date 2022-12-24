Влітку гравець збірної України Олександр Зінченко змінив клубну прописку. Лівий захисник Манчестер Сіті перебрався до лондонського Арсеналу.

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"Каноніри" не пошкодували 30 мільйонів фунтів за українця. Як виявилось, на частину з цих грошей претендує клуб з Росії Уфа, де Олександр раніше виступав.

За правилами ФІФА, при трансфері клуби мають сплатити певний відсоток від вартості гравця команді, яка його виховала. Генеральний директор Уфи Шаміль Газізов розповів, що цим клубом є як раз його команда.

Уфа в будь-якому разі отримає гроші за Зінченка. Питання лише у термінах,

– зазначив Газізов в інтерв'ю російським засобам масової пропаганди.

Зінченко в Уфі

Відзначимо, що Олександр є вихованцем Шахтаря, однак за першу команду "гірників" не зіграв жодного матчу. У 2015 році він перебрався в Уфу, де відіграв 33 матчі та забив два голи.

У 2016 році Зінченко перейшов у Манчестер Сіті і одразу відправився в оренду до ПСВ. Однак з 2017 року став отримувати стабільну ігрову практику із манкуніанцями.

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Історія успіху в Англії

Під керівництво команди Гвардіоли українець виграв чотири чемпіонати Англії, чотири Кубка ліги та по одному Кубку і Суперкубку країни. Також у 2021 році Зінченко вийшов із МанСіті у фінал Ліги чемпіонів, де програв Челсі.

Цього року Олександр вже у складі Арсеналу відіграв дев'ять матчів, відзначившись одним асистом. "Каноніри" лідирують в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи його колишню команду Манчестер Сіті на п'ять балів.