Уже на двух матчах Евро-2024 зафиксировали использование российских флагов. Сначала их принесли на поединок Германия – Шотландия, а затем и на игру Сербия – Англия.

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Российских флагов не будет

Представителям Украинской ассоциации футбола удалось убедить УЕФА, что использование вражеских флагов может привести к провокации и дракам во время матча.

Именно поэтому организация приняла решение запретить использование флагов России на матче Румыния – Украина.

Обратите внимание! Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что представители главной фан-зоны в Берлине запретили использование российского флага на местных матчах.