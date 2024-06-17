Уже на двух матчах Евро-2024 зафиксировали использование российских флагов. Сначала их принесли на поединок Германия – Шотландия, а затем и на игру Сербия – Англия.
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Российских флагов не будет
Представителям Украинской ассоциации футбола удалось убедить УЕФА, что использование вражеских флагов может привести к провокации и дракам во время матча.
Именно поэтому организация приняла решение запретить использование флагов России на матче Румыния – Украина.
Напомним, что представители главной фан-зоны в Берлине запретили использование российского флага на местных матчах.