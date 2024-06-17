Вже на двох матчах Євро-2024 зафіксували використання російських прапорів. Спочатку їх принесли на поєдинок Німеччина – Шотландія, а згодом і на гру Сербія – Англія.

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Російських прапорів не буде

Представникам Української асоціації футболу вдалося переконати УЄФА, що використання ворожих прапорів може призвести до провокації та бійок під час матчу.

Саме тому організація ухвалила рішення заборонити використання прапорів Росії на матчі Румунія – Україна.

Зверніть увагу! Матч Румунія – Україна відбудеться 17 червня о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що представники головної фан-зони у Берліні заборонили використання російського прапора на місцевих матчах.