Игрокам и тренерскому штабу "Динамо" предстоит пройти три тестирования на коронавирус перед матчем с нидерландский АЗ в квалификации Лиги чемпионов

По новым правилам УЕФА, команды должны пройти два тестирования за 10-14 дней до матча. И по данным Meta-ratings.com.ua, в УЕФА выставили к "Динамо" ряд дополнительных требований по медицинскому протоколу.

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Среди этих требований и прохождения еще одного тестирования на наличие COVID-19. Пройти его футболисты и работники клуба должны за один-два дня до матча. А лабораторию, в котором будут проходить тестирование, выберет сама УЕФА.

В УЕФА также озвучили и вероятность проведения матча, если после тестирования в "Динамо" окажется значительное количество инфицированных. Его не будут переносить. В таком случае киевляне будут иметь право дозаявить футболистов на этот матч. И лишь при условии, что в заявке на игру будет меньше 13 футболистов, тогда матч перенесут на одну из резервных дат на нейтральное поле.