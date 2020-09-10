УЕФА требует у "Динамо" пройти еще один тест на коронавирус перед матчем с АЗ
Игрокам и тренерскому штабу "Динамо" предстоит пройти три тестирования на коронавирус перед матчем с нидерландский АЗ в квалификации Лиги чемпионов
По новым правилам УЕФА, команды должны пройти два тестирования за 10-14 дней до матча. И по данным Meta-ratings.com.ua, в УЕФА выставили к "Динамо" ряд дополнительных требований по медицинскому протоколу.
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Среди этих требований и прохождения еще одного тестирования на наличие COVID-19. Пройти его футболисты и работники клуба должны за один-два дня до матча. А лабораторию, в котором будут проходить тестирование, выберет сама УЕФА.
В УЕФА также озвучили и вероятность проведения матча, если после тестирования в "Динамо" окажется значительное количество инфицированных. Его не будут переносить. В таком случае киевляне будут иметь право дозаявить футболистов на этот матч. И лишь при условии, что в заявке на игру будет меньше 13 футболистов, тогда матч перенесут на одну из резервных дат на нейтральное поле.
- Матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – АЗ состоится во вторник, 15 сентября.
- Этот раунд квалификации будет состоять из одного матча. Во время жеребьевки выпало, что киевляне эту игру проведут дома.
- Из-за карантинных ограничений, на матчи не будут допущены зрители на трибунах.
- Если "Динамо" пройдет АЗ, то в плей-офф квалификации сыграет с победителем пары "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Австрия). Этот раунд будет состоять уже из двух матчей. Первый из них 22 или 23 сентября, ответный матч 29 или 30 сентября.