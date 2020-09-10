УЄФА вимагає в "Динамо" пройти ще один тест на коронавірус перед матчем з АЗ
Гравцям та тренерському штабу "Динамо" доведеться пройти три тестування на коронавірус перед матчем з нідерландський АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів
За новими правилами УЄФА, команди повинні пройти два тестування за 10-14 днів до матчу. Та за даними Meta-ratings.com.ua, в УЄФА виставили до "Динамо" ряд додаткових вимог щодо медичного протоколу.
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Серед цих вимог і проходження ще одного тестування на наявність COVID-19. Пройти його футболісти та працівники клубу повинні за один-два дні до матчу. А лабораторію, в якому будуть проходити тестування, обере сама УЄФА.
В УЄФА також озвучили і ймовірність проведення матчу, якщо після тестування в "Динамо" виявиться значна кількість інфікованих. Його не будуть переносити. В такому випадку кияни матимуть право дозаявити футболістів на цей матч. І лише за умови, що в заявці на гру буде менше 13 футболістів, тоді матч перенесуть на одну з резервних дат на нейтральне поле.
- Матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – АЗ відбудеться у вівторок, 15 вересня.
- Цей раунд кваліфікації складатимуться з одного матчу. Під час жеребкування випало, що кияни цю гру проведуть вдома.
- Через карантинні обмеження, на матчі не будуть допущені глядачі на трибунах.
- Якщо "Динамо" пройде АЗ, то у плей-офф кваліфікації зіграє з переможцем пари "Гент" (Бельгія) – "Рапід" (Австрія). Цей раунд складатиметься вже з двох матчів. Перший з них 22 або 23 вересня, матч-відповідь 29 або 30 вересня.