Гравцям та тренерському штабу "Динамо" доведеться пройти три тестування на коронавірус перед матчем з нідерландський АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів

За новими правилами УЄФА, команди повинні пройти два тестування за 10-14 днів до матчу. Та за даними Meta-ratings.com.ua, в УЄФА виставили до "Динамо" ряд додаткових вимог щодо медичного протоколу.

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Серед цих вимог і проходження ще одного тестування на наявність COVID-19. Пройти його футболісти та працівники клубу повинні за один-два дні до матчу. А лабораторію, в якому будуть проходити тестування, обере сама УЄФА.

В УЄФА також озвучили і ймовірність проведення матчу, якщо після тестування в "Динамо" виявиться значна кількість інфікованих. Його не будуть переносити. В такому випадку кияни матимуть право дозаявити футболістів на цей матч. І лише за умови, що в заявці на гру буде менше 13 футболістів, тоді матч перенесуть на одну з резервних дат на нейтральне поле.