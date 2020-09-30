Европейский футбольный союз (УЕФА) продолжит разводить по разным группам клубы из Украины и России во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.

Как информирует "Чемпионат", ссылаясь на ответ пресс-службы УЕФА, решение чрезвычайной комиссии организации с июля 2014 года остается в силе.

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"Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть между собой до соответствующего решения о другом", – говорится в сообщении.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября, в ней примут участие донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 2 октября, по его результатам соперников узнает луганская "Заря".

Украину и Россию разводят в группах еврокубков

Российский футбольный союз и Федерация футбола Украины выражали беспокойство по поводу безопасности в случае, если команды России и Украины будут играть друг против друга в соревнованиях УЕФА.

В 2014 году было принято решение чрезвычайной комиссии УЕФА, которое препятствовало попаданию команд из России и Украины в одну группу на групповом этапе еврокубков.