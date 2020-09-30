Впервые с сезона 2016/2017 на групповом этапе Лиги чемпионов сыграют два украинских клуба. "Шахтер" будет представлять Украину как чемпион, а "Динамо" – вице-чемпион. С кем могут сыграть украинцы на групповом этапе – читайте в материале Спорт 24.

По состоянию на 30 сентября определены 29 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Еще три участника станут известны после матчей плей-офф квалификации, которые состоятся 30 сентября. Об этом сообщает 24 канал.

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Каждая группа Лиги чемпионов будет состоять из 4 клубов. Во время жеребьевки клубы будут поделены на четыре корзины. "Шахтер" попал во вторую корзину, а "Динамо" – третью.

Соответственно "Шахтеру" не могут попасться клубы из второй корзины, а "Динамо" – с третьей.

Оба украинских клуба получат соперников из первой и четвертой корзины. Еще одним соперником "Шахтера" станет команда из третьей, а "Динамо" – из второй.

Важно. Украинские клубы не могут встретиться с российскими командами или между собой. Также "Шахтер" и "Динамо" не могут играть в один день. Кроме того, украинские клубы будут играть домашние матч на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Корзина 1: "Бавария" (Германия), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), "Зенит" (Россия).

Корзина 2: "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Боруссия" Д (Германия), "Челси" (Англия), "Аякс" (Нидерланды).

Корзина 3: "Динамо" (Украина), СБ "Лейпциг" (Германия), "Интер" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Лацио" (Италия), "Аталанта" (Италия)

Корзина 4: "Локомотив" (Россия), "Марсель" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Боруссия" М (Германия), "Башакшехир" (Турция), "Ренн" (Франция), "Ференцварош" ( Венгрия).

За три путевки в Лигу чемпионов еще поборются шесть клубов.

"Зальцбург" (Австрия) – "Маккаби Тель-Авив" (Израиль)

ПАОК (Греция) – "Краснодар" (Россия)

"Мидтьюлланн" (Дания) – "Славия" (Чехия)

Как "Шахтер" и "Динамо" попали в Лигу чемпионов

"Шахтер" стал участником группового этапа Лиги чемпионов благодаря тому, что выиграл чемпионат Украины.

А "Динамо" пришлось проходить квалификацию. В 3-м раунде квалификации киевляне победили нидерландский "АЗ Алкмар".

В плей-офф "Динамо" по сумме двух матчей прошло бельгийский "Гент".

Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в 19:00 по киевскому времени.