Європейський футбольний союз (УЄФА) продовжить розводити по різних групах клуби з України та Росії під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2020/21.

Як інформує "Чемпіонат", посилаючись на відповідь від пресслужби УЄФА, рішення надзвичайної комісії організації з липня 2014 рік залишається в силі.

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"Ми посилаємося на рішення надзвичайної комісії УЄФА, ухвалене в липні 2014 року, про те, що команди з України та Росії не можуть грати між собою до відповідного рішення про інше", – йдеться у повідомленні.

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться 1 жовтня, в ньому братимуть участь донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Жеребкування групового раунду Ліги Європи відбудеться 2 жовтня, за його результатами суперників дізнається луганська "Зоря".

Україну та Росію розводять у групах єврокубків

Російський футбольний союз і Федерація футболу України висловлювали занепокоєння з приводу безпеки в разі, якщо команди Росії та України будуть грати одна проти одної в змаганнях УЄФА.

У 2014 році було прийняте рішення надзвичайної комісії УЄФА, яке перешкоджало потраплянню команд з Росії та України на груповому етапі єврокубків.