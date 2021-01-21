ФИФА пригрозила футболистам и клубам за участие в создании Суперлиги
Европейские топ-клубы уже давно размышляют над тем, чтобы создать так называемую Суперлигу. Однако теперь им помешала ФИФА, пригрозила как клубам, так и футболистам.
На официальном сайте ФИФА опубликовано совместное заявление организации и шести конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА). В ней заявили, что они выступают против создания европейской Суперлиги.
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"Такое объединение не будет признано ни ФИФА, ни одной из конференций. Любой клуб или игрок, который участвует в таких соревнованиях, не вправе участвовать в любых соревнованиях под эгидой ФИФА или соответствующих конференций", – говорится в заявлении.
Там также напомнили, что они признают только Клубный чемпионат мира как турнир межконтинентального масштаба, а также все международные клубные турниры, организованные соответствующими конфедерациями.
Таким образом, если клубы таки решат создать европейскую Суперлигу, то эти команды не смогут выступать в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, которые организотовани УЕФА. А футболисты не смогут выступать за свои сборные на чемпионате мира и Европы и в квалификациях этих турниров.
Что известно о европейской Суперлиге
- Это идея президента мадридского Реала Флорентино Переса создать чемпионат, в котором выступали бы только европейские топовые клубы. Этот проект публично так и не был представлен, поэтому его детали – мало известны.
- В Суперлиге должны выступить топовые команды из Англии (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити), Испании (Реал, Барселона, Атлетико), Италии (Ювентус, Милан, Интер), Франции (ПСЖ, Марсель) и Германии (Бавария, Боруссия Д). Даже этот перечень клубов не является окончательный, ведь некоторые команды "выпадали" из списка, в зависимости от их финансовой успешности. Некоторые клубы имели гарантированные места в турнире, в то время как другие – статус приглашенных. Среди них – португальская Бенфика, турецкий Галатасарай, российский Зенит и тому подобное.
- Также неизвестно было, когда именно должны проходить матчи. Ведь календарь игр большинства команд предусматривает матчи во внутреннем чемпионате, еврокубках и кубковых соревнованиях. Свободных "окон" для такого турнира почти нет. Поэтому вполне вероятно, что командам пришлось бы отказаться от участия во внутренних турнирах, это слишком устраивало команды с АПЛ.
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