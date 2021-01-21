Европейские топ-клубы уже давно размышляют над тем, чтобы создать так называемую Суперлигу. Однако теперь им помешала ФИФА, пригрозила как клубам, так и футболистам.

На официальном сайте ФИФА опубликовано совместное заявление организации и шести конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА). В ней заявили, что они выступают против создания европейской Суперлиги.

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"Такое объединение не будет признано ни ФИФА, ни одной из конференций. Любой клуб или игрок, который участвует в таких соревнованиях, не вправе участвовать в любых соревнованиях под эгидой ФИФА или соответствующих конференций", – говорится в заявлении.

Там также напомнили, что они признают только Клубный чемпионат мира как турнир межконтинентального масштаба, а также все международные клубные турниры, организованные соответствующими конфедерациями.

Таким образом, если клубы таки решат создать европейскую Суперлигу, то эти команды не смогут выступать в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, которые организотовани УЕФА. А футболисты не смогут выступать за свои сборные на чемпионате мира и Европы и в квалификациях этих турниров.

Что известно о европейской Суперлиге