Суперлига – футбольный проект, который все чаще появляется в СМИ. Неоднократно сообщалось, что за проектом стоят гранды европейского футбола. Но президент УЕФА назвал главным инициатором Суперлиги – владельца мадридского Реала Флорентино Переса.

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал Переса, который, по его словам, является сторонником идеи о создании европейской Суперлиги. Об этом сообщает As.

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Суперлига – мечта Переса

Чеферин утверждает, что Флорентино Перес уже 30 лет горит идеей создать Суперлигу. Однако, по его словам, другие гранды отказались от этой идеи.

Это уже 30 лет является мечтой Флорентино Переса. Два главных кандидата на пост президента Барселоны публично отказались от этой идеи, как и Бавария, Ювентус и английские клубы. Он смотрит на футбол только сегодня, возможно, завтра, но не думает о будущем,

- сказал Чеферин.

Он заверил, что формат Лиги чемпионов останется неизменным до 2024 года.

"Мы не будем проводить матчи в выходные, чтобы сохранить ценность национальных лиг. Но мы хотим создать немного другую, более интересную систему, которая охватывает абсолютно все. Мечта сыграть в Лиге чемпионов будет такой же особенной, как и сейчас", – рассказал Чеферин.