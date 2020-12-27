УЕФА обвинило президента Реала в желании создать Суперлигу
Суперлига – футбольный проект, который все чаще появляется в СМИ. Неоднократно сообщалось, что за проектом стоят гранды европейского футбола. Но президент УЕФА назвал главным инициатором Суперлиги – владельца мадридского Реала Флорентино Переса.
Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал Переса, который, по его словам, является сторонником идеи о создании европейской Суперлиги. Об этом сообщает As.
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Суперлига – мечта Переса
Чеферин утверждает, что Флорентино Перес уже 30 лет горит идеей создать Суперлигу. Однако, по его словам, другие гранды отказались от этой идеи.
Это уже 30 лет является мечтой Флорентино Переса. Два главных кандидата на пост президента Барселоны публично отказались от этой идеи, как и Бавария, Ювентус и английские клубы. Он смотрит на футбол только сегодня, возможно, завтра, но не думает о будущем,
- сказал Чеферин.
Он заверил, что формат Лиги чемпионов останется неизменным до 2024 года.
"Мы не будем проводить матчи в выходные, чтобы сохранить ценность национальных лиг. Но мы хотим создать немного другую, более интересную систему, которая охватывает абсолютно все. Мечта сыграть в Лиге чемпионов будет такой же особенной, как и сейчас", – рассказал Чеферин.
Что такое Суперлига?
Это проект, который якобы планировали воплотить в ближайшие годы. В Лиге должны выступать 11 сильнейших клубов Европы и несколько приглашенных команд. Для этого командам следует покинуть свои национальные лиги. По информации СМИ, Бавария в 2016 году попыталась узнать, может ли покинуть Бундеслигу. УЕФА негативно относится к идее.
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