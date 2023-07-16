Безумная идея или холодный расчет: в УЕФА придумали, как вернуть Роналду в Лигу чемпионов

Массовый отток звезд первой величины европейского футбола в Саудовскую Аравию заставил УЕФА пересмотреть правила Лиги чемпионов. По всей вероятности, в скором времени мы увидим Роналду, Бензема и компанию в самом престижном еврокубке.

Саудовская Аравия взорвала трансферный рынок Европы, пригласив в свои клубы топ-игроков. Первым звоночком стал переезд Роналду в Аль-Насру, за которым хлынул целый поток звезд.

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Wild-кард от УЕФА

Массовая миграция звезд на Ближний Восток заставила УЕФА задуматься о будущем Лиги чемпионов. Чтобы удержать звезд первого уровня, а соответственно и увеличить зрительский интерес, футбольные функционеры рассматривают возможность введения вайлд-карда для саудовских клубов. Это позволит оставить в Лиге чемпионов игроков, избравших азиатскую лигу.

Стоит также напомнить, что Лига чемпионов, начиная с сезона 2024/2025, будет иметь совсем другой формат. Больше не будет группового этапа, а только единственная группа из 36 команд, разделенных на четыре корзины. Каждая команда сыграет против восьми других команд (дома и на выезде). Поэтому вполне возможно, что УЕФА решит пригласить в число избранных арабские клубы.

Такая реформа турнира позволит болельщикам наслаждаться игрой своих кумиров в Лиге чемпионов даже после переезда в Саудовскую Аравию. По всей вероятности, Криштиану Роналду снова будет бороться за победу в главном турнире Европы.

. Криштиану Роналду возглавляет список гвардейцев и бомбардиров Лиги чемпионов. На счету звездного португальца 183 матча и 140 голов. В активе Кришти 5 трофеев победителя ЛЧ (4 – с Реалом, 1 – с Манчестер Юнайтед).