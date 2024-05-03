Как и хотел Ребров: УЕФА расширила заявки на Евро-2024 до 26 игроков

Уже 14 июня в Германии начнется чемпионат Европы-2024 по футболу. В нем примут участие 24 национальных команды.

Планировалось. что на Евро-2024 команды смогут заявлять только 23 участника. Сергей Ребров признавался, что рассчитывает на возможность взять на 3 игрока больше.

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Ребров сможет заявить 26 игроков на Евро-2024

Во время заседания члены исполнительного комитета УЕФА приняли решение о расширении заявки на чемпионат Европы-2024 по футболу с 23 игроков до 26.

Команды должны предоставить список из 23-26 футболистов до 7 июня. Все игроки смогут быть заявлены на матч и присутствовать на скамейке запасных.

Подобное уже было на Евро-2021 и на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

Матчи группового этапа сборной Украины на Евро-2024

Румыния – Украина (17 июня).

Словакия – Украина (21 июня).

Украина – Бельгия (26 июня).