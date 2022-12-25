Украинский политик Борислав Береза рассказал о продолжении отстранения России от футбольных соревнований на международном уровне. Вроде бы УЕФА продлила бан еще по меньшей мере на ближайшие 10 лет.

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Береза: В футбольном плане, в России патовая ситуация

Однако Береза отметил в своем телеграмм-канале, что это решение УЕФА не является официальным. Даже выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола не позволит стране-агрессору выступать на следующем чемпионате мира-2026.

Их возможные выступления на Мундиале заблокирует ФИФА. Пока российские футболист и их команды могут выступать на уровне внутреннего чемпионата или разыгрывать "товарняки" со сборными, которые еще хотят играть против россиян.

"УЕФА отстранил сборную России и клубы от международных соревнований на ближайшие 10 лет. Это неофициальное решение руководства УЕФА, основанное на давлении иностранных спецслужб. Переход Российского футбольного союза из Европы в Азию не спасет Россию и все равно не позволит ей сыграть на чемпионате мира". Это заблокирует ФИФА. В футбольном плане, у России патовая ситуация. Выхода из нее на данный момент нет. Это приведет к сохранению российского футбола", – написал Борислав Береза.

Смешно даже Советский Союз принимал участие во всех международных футбольных соревнованиях, а Путин смог лишить этого права Россию и теперь ее статус в футболе на уровне Северной Кореи. что с е**лом, р*сня,

– говорится в публикации.

Впервые информация о выходе России из УЕФА появилась в середине ноября 2022 года. Все ради обхода санкций и бана, который продлили клубам и сборным этой враждебной страны на сезон-2022/2023.

В 2022 году российская сборная отменила 7 матчей. Состоялись всего три встречи – против Кыргызстана (1:2), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

После 24 февраля Россия может играть разве что с такими соперниками, которые поддерживают ее в войне с Украиной.