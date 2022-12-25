Український політик Борислав Береза розповів про продовження усунення Росії від футбольних змагань на міжнародному рівні. Начебто УЄФА продовжила бан ще щонайменше на найближчі 10 років.

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Береза: У футбольному плані, у Росії патова ситуація

Однак Береза зауважив у своєму телеграм-каналі, що це рішення УЄФА не є офіційним. Навіть вихід із УЄФА та перехід в Азійську конфедерацію футболу не дозволить країні-агресора виступати на наступному чемпіонаті світу-2026.

Їх можливі виступи на Мундіалі заблокує ФІФА. Наразі російські футболіст та їх команди можуть виступати лише на рівні внутрішнього чемпіонату або розігрувати "товарняки" зі збірними, які ще хочуть грати проти росіян.

"УЄФА відсторонив збірну Росії та клуби від міжнародних змагань на найближчі 10 років. Це неофіційне рішення керівництва УЄФА, яке ґрунтується на тиску іноземних спецслужб. Перехід Російського футбольного союзу з Європи до Азії не врятує Росію і все одно не дозволить їй зіграти на чемпіонаті світу. Це заблокує ФІФА. У футбольному плані, у Росії патова ситуація. Виходу з неї на даний момент немає. Це призведе до захiрiвання російського футболу", – написав Борислав Береза.

Смішно, навіть Радянський Союз брав участь у всіх міжнародних футбольних змаганнях, а Путін зміг позбавити цього права Росію і тепер її статус у футболі на рівні Північної Кореї. що з ї**лом, р*сня,

– йдеться у публікації.

Вперше інформація про вихід Росії із УЄФА з'явилась у середині листопада 2022 року. Все заради обходу санкцій та бану, який продовжили клубам та збірних цієї ворожої країни на сезон-2022/2023.

У 2022 році російська збірна скасувала 7 матчів. Відбулись лише три зустрічі – проти Киргизстану (1:2), Таджикистану (0:0) та Узбекистану (0:0).

Після 24 лютого Росія може грати хіба що з такими суперниками, які її підтримують у війні з Україною.