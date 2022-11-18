Российская сборная хочет обойти стороной отстранение команды от международных соревнований. Поэтому эта страна рассматривает возможность выхода из УЕФА, сообщает 24 канал со ссылкой на РосСМИ.

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Ищут выходы в ситуации, где их нет

Напомним, что в мае 2022 УЕФА продолжила дисквалификацию России на сезон-2022/2023.

В этом случае Россия может продолжить свои выступления в Азиатской конфедерации футбола. Бывший гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал, что вакуум, в котором сейчас находится враждебная сборная, всегда продолжаться не может.

Надо внимательно проанализировать все. Если в результате анализа и после какого-то времени станет понятно, что реальной возможности для наших клубов и национальных команд играть в УЕФА нет, значит, нужно принимать какие-либо решения. Нельзя вообще не играть в международных турнирах. Такой вакуум долго продолжаться не может,

– сказал Сорокин.

В 2022 году российская сборная упразднила уже 7 матчей. Состоялись всего две встречи – против Кыргызстана (1:2) и Таджикистана (0:0), которая состоялась только 17 ноября.

После 24 февраля Россия может играть разве что с такими соперниками, которые поддерживают ее в войне с Украиной. 20 ноября сборная страны-оккупанта сыграет товарищескую игру против Узбекистана.