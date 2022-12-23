Война против Украины дорого обходится русскому спорту. Местные клубы и сборные не допускают соревнований, а многих спортсменов заставляют выступать под нейтральным флагом.

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На вторжение в чужое государство быстро отреагировало УЕФА. Еще в марте организация выбросила сборную России по отбору на ЧМ-2022, а клубы этого государства не допустили в еврокубки. Также сборной страны-террористки не дали сыграть в квалификации Евро-2024.

Судя по всему, санкции очень обидели сторонников фашистского режима. В РФС заявили, что рассматривают возможность выйти из состава УЕФА и вступить в азиатскую конфедерацию.

Причем заявление по выходу из европейского союза россияне намерены подать до конца этого года. Это поможет кафирам быстрее подать заявку на вступление в аналогичный союз Азии.

Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Если не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, они могут сказать, что будут рассматривать наш вопрос в июле 2024 года. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе до 31 числа, тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос через полгода.

– заявил вице-президент РФС Денис Соловьев.

О возможности выступить против войны и призвать Путина вывести оккупационные войска из Украины, чтобы УЕФА сняла санкции, РФС не сообщала. Напомним, что только 23% официально признанной территории РФ находится в Европе, в то время как 77% – в Азии.

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Кстати, именно в азиатском регионе Россию не должны бойкотировать за нарушение принципов цивилизационного существования. Там подопечные Карпина смогут играть с "дружественными государствами", такими как КНДР, Иран или Китай.