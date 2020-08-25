Без Месси и Роналду: УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов 2019/20
Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал символическую команду Лиги чемпионов сезона-2019/20, который завершен 23 августа финалом в Лиссабоне.
Сразу по 4 игрока Баварии и ПСЖ оказались в символической команде Лиги чемпионов 2019/20, сообщает УЕФА на своем официальном сайте.
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"Бавария" стала победителем Лиги чемпионов, одолев ПСЖ в финале турнира (1:0). Единственный гол в матче забил Кингсли Коман.
Сборная Лиги чемпионов-2019/20
Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария");
Защитники: Хуан Бернат, Преснель Кимпембе, Маркиньос (все – ПСЖ), Йозуа Киммих ("Бавария");
Полузащитники: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Серж Гнабри ("Бавария");
Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд).
Сколько заработала "Бавария" в Лиге чемпионов
- За выход в групповой этап – 15,25 миллиона евро
- Групповой этап при условии 6 побед – 15,25 миллиона евро
- 1/8 финала – 9,5 миллиона евро
- 1/4 финала – 10,5 миллионов евро
- 1/2 финала – 12 миллионов евро
- Финал – 15 миллионов
- Бонус базируясь на рейтинг УЕФА за 10 лет - 33,24 миллиона евро