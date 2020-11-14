Матч между сборными Германии и Украины был на грани срыва. Все из-за вспышки коронавируса у украинских футболистов. Поэтому УЕФА приказала нашей команде пройти дополнительное тестирование в день матча. От его результата зависело, будет ли дано разрешение на проведение матча.

Напомним, уже по прибытии в немецкий Ляйпциг, где должен состояться матч Германия – Украина, в делегации украинской сборной обнаружили пятерых инфицированных коронавирусом. Это четыре футболиста – Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко. Еще один положительный тест на коронавирус был у менеджера сборной Вадима Комардина.

УЕФА и власти города Ляйпциг решили, что матч можно будет провести только в том случае, если игроки сборной Украины пройдут еще одно тестирование уже в день матча, 14 ноября. Утром украинская делегация прошла еще одно тестирование.

Все 35 тестов дали отрицательный результат, заявили в Украинской ассоциации футбола. Поэтому игра начнется, как и было запланировано, в 21.45 по киевскому времени.

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Напомним, что из-за вспышки коронавируса, в заявку сборной Украины на этот матч попали лишь 20 футболистов.