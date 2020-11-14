Сборная Украины 14 ноября проведет матч Лиги наций против Германии. Текстовую онлайн-трансляцию матча в немецком Лейпциге проведет Спорт 24.

Матч 5-го тура Лиги наций Германия – Украина начнется в 21:45. Об этом сообщает 24 канал.

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Украинская сборная перед игрой имеет серьезные кадровые проблемы. В частности, из-за коронавируса к игре готовились всего 20 футболистов. За день до поединка из-за коронавируса Андрей Шевченко потерял Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко.

У сборной Германии также кадровые проблемы. Из-за дисквалификации игру пропускает Тони Кроос. Также поединок пропустят Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Суат Сердар ("Шальке"), Эмре Джан ("Боруссия", Дортмунд) и Кай Гаверц ("Челси").

Сборная Украины никогда не побеждала Германию. Пути команд пересекались семь раз. В четырех официальных встречах "Маншафт" праздновала победу.

Еще два официальных поединка завершились ничьей. Предыдущая игра между сборными состоялась 10 октября в Киеве и завершилась победой немцев 2:1.

Германия и Украина делят второе место в группе. Победа позволит каждой сборной побороться за первое место в группе с Испанией.

Германия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций