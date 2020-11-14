Матч між збірними Німеччини та України був на межі зриву. Все через спалах коронавірусу в українських футболістів. Тому УЄФА наказала нашій команді пройти додаткове тестування у день матчу. Від його результату залежало, чи буде даний дозвіл на проведення матчу.

Нагадаємо, вже по прибутті до німецького Ляйпцига, де має відбутися матч Німеччина – Україна, в делегації української збірної виявили п'ятьох інфікованих на коронавірус. Це чотири футболісти – Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Віктор Коваленко. Ще один позитивний тест на коронавірус був у менеджера збірної Вадима Комардіна.

УЄФА та влада міста Ляйпциг вирішила, що матч можна буде провести лише у тому випадку, якщо гравці збірної України пройдуть ще одне тестування вже в день матчу, 14 листопада. Вранці українська делегація пройшла ще одне тестування.

Усі 35 тестів дали негативний результат, заявили в Українській асоціації футболу. Відтак гра розпочнеться, як і було заплановано, о 21.45 за київським часом.

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Нагадаємо, що через спалах коронавірусу, до заявки збірної України на цей матч потрапило лише 20 футболістів.