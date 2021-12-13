УЕФА презентовала мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов: яркие фото

13 декабря 2021 , 17:42
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Источник:

УЕФА

Компания adidas совместно с УЕФА представила мяч, которым будут играть все матчи плей-офф этой Лиги чемпионов. Финал турнира пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Дизайн мяча, которым будут играть матчи плей-офф, был вдохновлен белыми ночами – с ними ассоциируется город в летние месяцы.

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Официальный футбольный мяч, который имеет термоскрепленную конструкцию, будет использоваться на всех матчах, начиная с 1/8 финала, которая стартует в феврале, и до решающего поединка, намеченного на 28 мая 2022 года на "Газпром Арене".


Мяч плей-офф Лиги чемпионов 2021/22 / Фото instagram.com/championsleague


Мяч финала Лиги чемпионов 2021/22 / Фото instagram.com/championsleague

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

  • Зальцбург – Бавария
  • Спортинг – Манчестер Сити
  • Бенфика – Аякс
  • Челси – Лилль
  • Атлетико – Манчестер Юнайтед
  • Вильярреал – Ювентус
  • Интер – Ливерпуль
  • ПСЖ – Реал

Первые поединки 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля. Ответные матчи состоятся 8/9 и 15/16 марта. Календарь поединков был сформирован впоследствии. Начало всех поединков в 22:00.

Автор: Юрій Семенюк