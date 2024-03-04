УЕФА представил новый формат еврокубков: какие изменения претерпят турниры – видео

Начиная со следующего сезона три еврокубковых турнира будут проходить в новом формате. УЕФА выпустил информативный ролик, который знакомит болельщиков с главными изменениями.

Новый формат европейских клубных соревнований был утвержден 10 мая 2022 года. Еврокубковый сезон 2024/25 будет проходить уже по новым правилам.

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Революционные изменения формата еврокубков

Ключевым изменением формата стал отказ от группового раунда. Начиная с сезона 2023/24 в основной стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут соревноваться 36 команд, а не 32, как это было раньше.

Все участники будут играть в рамках одного дивизиона. Каждая команда сыграет восемь матчей: четыре дома и четыре на выезде. Для того, чтобы определить восемь разных соперников, команды сначала будут распределены по четырем группам посева. Затем каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин.

Далее топ-8 команд дивизиона напрямую попадают в 1/8 финала еврокубка. Команды, которые финишировали с 9 по 24 места разыграют 8 путевок через плей-офф. Остальные участники покидают турнир.

Видео презентации нового формата еврокубков

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут сыграны с сентября по январь, а матчи Лиги конференций – с сентября по декабрь. Каждый из трех клубных турниров УЕФА будет иметь один эксклюзивный игровой неделю, а другие два соревнования не будут запланированы на эту неделю.