Новий формат європейських клубних змагань був затверджений 10 травня 2022 року. Єврокубковий сезон 2024/25 відбуватиметься вже за новими правилами.

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Революційні зміни формату єврокубків

Ключовою зміною формату стала відмова від групового раунду. Починаючи з сезону 2023/24 в основній стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій змагатимуться 36 команд, а не 32, як це було раніше.

Усі учасники гратимуть в рамках одного дивізіону. Кожна команда зіграє вісім матчів: чотири вдома та чотири на виїзді. Для того, щоб визначити вісім різних суперників, команди спочатку будуть розподілені за чотирма групами посіву. Потім кожна команда зіграє з двома суперниками з кожного з цих кошиків.

Далі топ-8 команд дивізіону напряму потрапляють в 1/8 фіналу єврокубка. Команди, які фінішували з 9 по 24 місця розіграють 8 путівок через плей-оф. Решта учасників залишають турнір.

Відео презентації нового формату єврокубків

Важливо! Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть зіграні з вересня по січень, а матчі Ліги конференцій – з вересня по грудень. Кожен із трьох клубних турнірів УЄФА матиме один ексклюзивний ігровий тиждень, а інші два змагання не будуть заплановані на цей тиждень.