Продолжение турне "горняков"

Донецкий клуб этим поединком продолжит сбор средств на нужды украинцев, которые с каждым на следующий день выгоняют врага с нашей территории. Шахтер может выйти на одно футбольное поле против Халл Сити, выступающего во второй по силе английской лиге – Чемпионшипе.

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Вроде бы, стороны уже предварительно договорились о поединке, который состоится уже летом 2022 года. Встреча примет домашняя арена англичан "МКМ", вмещающая более 25 тысяч болельщиков.

В Халл Сити согласились на такой матч с благотворительной целью, которая станет частью подготовки английского клуба к новому сезону-2022/2023. "Тигры" хотят пригласить на трибуны родного стадиона побольше фанатов, чтобы собрать приличную сумму для Украины.

Такую инициативу лично поддержал главный тренер английской команды Шота Арвеладзе, стоящий на стороне украинцев в войне против России.

Халл Сити основан в 1904 году.

Сезон-2021/2022 Халл Сити закончил только на 19 месте среди 24-х клубов Чемпионшипа. Будущий соперник дончан получил за 46 сыгранных туров всего 51 очко.

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