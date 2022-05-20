День по истории украинского футбола

Ровно 13 лет назад донецкий клуб одержал одну из самых больших побед в истории Шахтера. Финал Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) в 2009 году принимал турецкий Стамбул.

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20 мая "горняки" встретились на одном футбольном поле с немецким Вердером. Первым нули на табло размочил украинский клуб. Голом отличился уже экснападник команды Луис Андриано. Однако преимущество дончан продержалось на табло всего 10 минут, когда Налдо сравняли счет 1:1.

В основное время команды так и не определили обладателя трофея. Поэтому финал перешел в дополнительные 15-минутные тайма. На 97-й минуте Жадсон в одно касание замкнул прострел с фланга от Дарио Срны. Голкипер Вердера прикоснулся к мячу, но не смог помешать голу.

Шахтер выиграл у Вердера со счетом 2:1 и одержал победу в финале Кубка УЕФА.

Видео исторического финала

К слову, финал за участие украинского гранда посетило более 37 тысяч болельщиков. Доходы донецкого Шахтера по итогам еврокубкового сезона составили 11,4 миллиона евро.

К сожалению, так далеко Шахтер больше не заходил в еврокубках.

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