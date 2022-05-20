День по истории украинского футбола
Ровно 13 лет назад донецкий клуб одержал одну из самых больших побед в истории Шахтера. Финал Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) в 2009 году принимал турецкий Стамбул.
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20 мая "горняки" встретились на одном футбольном поле с немецким Вердером. Первым нули на табло размочил украинский клуб. Голом отличился уже экснападник команды Луис Андриано. Однако преимущество дончан продержалось на табло всего 10 минут, когда Налдо сравняли счет 1:1.
В основное время команды так и не определили обладателя трофея. Поэтому финал перешел в дополнительные 15-минутные тайма. На 97-й минуте Жадсон в одно касание замкнул прострел с фланга от Дарио Срны. Голкипер Вердера прикоснулся к мячу, но не смог помешать голу.
Шахтер выиграл у Вердера со счетом 2:1 и одержал победу в финале Кубка УЕФА.
Видео исторического финала
К слову, финал за участие украинского гранда посетило более 37 тысяч болельщиков. Доходы донецкого Шахтера по итогам еврокубкового сезона составили 11,4 миллиона евро.
К сожалению, так далеко Шахтер больше не заходил в еврокубках.
Шахтер провалил еврокубковую компанию
- В сезоне-2021/2022 "горняки" начали свой еврокубковый путь из третьего круга Лиги чемпионов. Соперником украинцев был бельгийский Генк. По итогам двух матчей дончане праздновали победу со счётом 4:2.
- В стыковых матчах судьба жребия свела Шахтер из Монако. Но французы тоже не стали помехой для подопечных Роберто Де Дзерби. Первая встреча закончилась минимальной победой Шахтера (1:0), а уже во второй команде расписали мировую 2:2.
- Донецкий клуб пробился в групповой раунд, где сыграл против Реала, Шерифа и Интера. Сложный жребий выпал на плечи футболистов из Донецка. К сожалению, по итогам шести туров "горняки" заняли последнее место в группе "D". Отставание от третьей позиции, которую занял Шериф Юрия Вернидуба, составил пять баллов. Победителем группы стал мадридский Реал.