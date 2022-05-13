Вспомнили родительский дом "горняков"

13 мая 1927 был основан уже легендарный украинский клуб – киевское Динамо. За клубную историю киевляне завоевали уже 16 чемпионств, 12 Кубков и 9 Суперкубков Украины.

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Футбольная семья уже с самого утра приветствовала команду с днем ​​рождения. Динамо получило поздравление даже от ожесточенного конкурента донецкого Шахтера. Прессслужба "горняков" написала теплые слова в своем твиттере. Дончане отметили, что с нетерпением ждут новых противостояний с киевлянами на футбольном поле уже после победы Украины.

Столичный клуб трогательно ответил донецкой команде, вспомнив домашнюю арену Шахтера, которая давно находится на временно оккупированной территории в Донецке.

Спасибо! До встречи на "Донбасс Арене",

– ответили в Динамо.

Динамо ответило на поздравление "горняков" / Скриншот из твиттера Шахтера

В 2012 году донецкий стадион принимал матчи чемпионата Европы и был одним из лучших в Европе. Однако после начала войны на Донбассе фасад арены получил некоторые повреждения. Украинские болельщики до сих пор вспоминают поединок сборной Украины против Франции на Евро-2012, который был прерван из-за страшного ливня.

Интересно! Всего в истории противостояний Шахтер и Динамо провели 194 матча. В 80 встречах победу праздновали динамовцы, а 58 поединков закончились в пользу "горняков". Еще в 56 поединках было зафиксировано мировое.

Как отметил президент киевского клуба Игорь Суркис, Динамо было, есть и всегда будет. Болельщики никогда не увидят исчезновение любимой команды.

В последний раз фанаты наблюдали за украинским "классическим" в октябре 2021 года. В том поединке Динамо и Шахтер не определили победителя. Команды расписали "сухую" мировую – 0:0.

Напомним, что из-за войны войны в Украине сезон-2021/2022 был досрочно закончен. Шахтер завершил первый круг в статусе лидера чемпионата. "Горняки" опережали Динамо на два очка в турнирной таблице. Тройку лидеров замкнуло Днепр-1. После официального решения об окончании чемпионата не состоялась церемония награждения "призеров".