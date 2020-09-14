Бывшему полузащитнику донецкого "Шахтера" Дугласу Косте 14 сентября 2020 года исполнилось 30 лет. По этому случаю в УЕФА решили вспомнить лучшие голы футболиста в матчах лиги чемпионов.

В перечень попали голы, которые Дуглас Коста забил в ворота соперников "Шахтера", немецкой "Баварии" и итальянского "Ювентуса".

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Что касается голов за "Шахтер", то в перечень попали два феноменальных удара бразильца.

Один из них – в ворота итальянской "Ромы" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2010/11. В этом матче "горняки" победили 3:2, а затем дома разгромили соперников 3:0 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Еще один гол – в ворота испанского "Реал Сосьедад" в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 2013/14. В этом матче "Шахтер" победил 4:0, а Дуглас Коста отметился дублем.

️ Douglas Costa & that magic left foot



The Juve winger is 30 today! pic.twitter.com/4qT3P1tOn2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2020

Еще один гол, который есть в подборке – в ворота российского "Локомотива" в четвертом туре Лиги чемпионов сезона 2019/20. В Москве Дуглас Коста забил уже в компенсированное арбитром время победный гол за "Ювентус". Этот гол признали лучшим в этом туре Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Локомотив – Ювентус с голом Дугласа Косты