Колишньому півзахиснику донецького "Шахтаря" Дугласу Кості 14 вересня 2020 року виповнилося 30 років. З цієї нагоди в УЄФА вирішили пригадати найкращі голи футболіста у матчах ліги чемпіонів.

В перелік потрапили голи, які Дуглас Коста забив у ворота суперників "Шахтаря", німецької "Баварії" та італійського "Ювентуса".

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Щодо голів за "Шахтар", то у перелік потрапили два феноменальні удари бразильця.

Один з них – у ворота італійської "Роми" у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2010/11. В цьому матчі "гірники" перемогли 3:2, а згодом вдома розгромили суперників 3:0 та вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Ще один гол – у ворота іспанського "Реал Сосьєдад" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2013/14. У цьому матчі "Шахтар" переміг 4:0, а Дуглас Коста відзначився дублем.

️ Douglas Costa & that magic left foot



The Juve winger is 30 today! pic.twitter.com/4qT3P1tOn2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2020

Ще один гол, який є у підбірці – у ворота російського "Локомотива" в четвертому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/20. В Москві Дуглас Коста забив вже у компенсований арбітром час переможний гол за "Ювентус". Цей гол визнали найкращим в цьому турі Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Локомотив – Ювентус з голом Дугласа Кости