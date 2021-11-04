УЕФА отметила эффектный сейв Трубина в матче Реал – Шахтер в Лиге чемпионов: видео

Донецкий Шахтер пропустил от Реала два гола и потерпел поражение в Мадриде. Однако результативных ударов в ворота "горняков" могло быть значительно больше, если бы не голкипер Анатолий Трубин.

Спаситель Трубин

УЕФА отметила сразу два сейва голкиперов в двух поединках. В матче Милан – Порту 35-летний румынский вратарь "россонери" Чиприан Татарушану в эффектном прыжке кончиками пальцев достал мяч после удара головой от игрока Порту.

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Страж ворот стал настоящим спасителем команды, ведь клуб из Португалии вырвал ничью на выезде у подопечных Стефано Пиоли (1:1). Не обошла УЕФА вниманием и сейв украинского голкипера Анатолия Трубина. 20-летний вратарь чудом парировал удар от Модрича в игре с Реалом. Хорват обыграл с Васкесом и в упор расстреливал владения Шахтера.

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К сожалению, такой сейв Трубина в начале поединка не принес положительного результата дончанам. "Королевский клуб" праздновал домашнюю победу со счетом 2:1.