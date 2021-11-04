Рятівник Трубін

УЄФА відзначила відразу два сейви голкіперів у двох поєдинках. У матчі Мілан – Порту 35-річний румунський воротар "россонері" Чіпріан Татарушану у ефектному стрибку кінчиками пальців дістав м'яч після удару головою від гравця Порту.

Детальніше Проти Бенземи немає прийому: Шахтар у бойовому матчі поступився Реалу – відео

Страж воріт став справжнім рятівником команди, адже клуб із Португалії вирвав мирову на виїзді у підопічних Стефано Піолі (1:1). Не оминула УЄФА увагою й сейв українського голкіпера Анатолія Трубіна. 20-річний воротар дивом парирував удар від Модріча у грі з Реалом. Хорват обіграв із Васкесом та впритул розстрілював володіння Шахтаря.

Найкращі сейви воротарів: відео

На жаль, такий сейв Трубіна на початку поєдинку не приніс позитивного результату донеччанам. "Королівський клуб" святкував домашню перемогу з рахунком 2:1.