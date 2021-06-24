УЕФА наконец отменил правило выездного гола

УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой. Отныне ни одна из команд не будет иметь преимущества благодаря большему количеству забитых голов во время выездного матча.

Революционная смена УЕФА

Решение вступит в силу с сезона-2021/2022. Теперь при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра перейдет в овертайм.

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Что такое правило выездного гола

Правило выездного гола применялось в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации чемпионата Европы.

Согласно этому правилу, в случае ничейного счета по итогам двух матчей раунда на вылет дальше проходила команда, когда больше забила на выезде.

Впервые УЕФА внедрил это правило в сезоне-1965/66 в Кубке обладателей кубков.