Революційна зміна УЄФА

Рішення набуде чинності із сезону-2021/2022. Тепер при рівному рахунку за підсумками двоматчевого протистояння гра буде переходити в овертайм.

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Що таке правило виїзного голу

Правило виїзного голу застосовувалося у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, а також в плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи.

Згідно з цим правилом, у разі нічийного рахунку за підсумками двох матчів раунду на виліт далі проходила команда, коли більше забила на виїзді.

Вперше УЄФА впровадив це правило у сезоні-1965/66 в Кубку володарів Кубків.