УЕФА опубликовала расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

13 декабря 2021 , 20:11
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Источник:

УЕФА

УЕФА опубликовала точное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоялась 13 декабря.

Первые поединки 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля. Ответные матчи состоятся 8/9 и 15/16 марта.

К слову ПСЖ – Реал, Интер – Ливерпуль: результаты новой жеребьевки Лиги чемпионов

Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов

Вторник, 15 февраля

  • Спортинг – Манчестер Сити
  • ПСЖ – Реал

Среда, 16 февраля

  • Зальцбург – Бавария
  • Интер – Ливерпуль

Вторник, 22 февраля

  • Челси – Лилль
  • Вильярреал – Ювентус

Среда, 23 февраля

  • Бенфика – Аякс
  • Атлетико – Манчестер Юнайтед

Вторник, 8 марта

  • Бавария – Зальцбург
  • Ливерпуль – Интер

Среда, 9 марта

  • Манчестер Сити – Спортинг
  • Реал – ПСЖ

Вторник, 15 марта

  • Аякс – Бенфика
  • Манчестер Юнайтед – Атлетико

Среда, 16 марта

  • Лилль – Челси
  • Ювентус – Вильярреал
Время начала всех матчей – 22:00 по Киеву.
Автор: Юрій Семенюк