Перші поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 15/16 та 22/23 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 8/9 та 15/16 березня.

До слова ПСЖ – Реал, Інтер – Ліверпуль: результати нового жеребкування Ліги чемпіонів

Розклад 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вівторок, 15 лютого

Спортінг – Манчестер Сіті

ПСЖ – Реал

Середа, 16 лютого

Зальцбург – Баварія

Інтер – Ліверпуль

Вівторок, 22 лютого

Челсі – Лілль

Вільярреал – Ювентус

Середа, 23 лютого

Бенфіка – Аякс

Атлетіко – Манчестер Юнайтед

Вівторок, 8 березня

Баварія – Зальцбург

Ліверпуль – Інтер

Середа, 9 березня

Манчестер Сіті – Спортінг

Реал – ПСЖ

Вівторок, 15 березня

Аякс – Бенфіка

Манчестер Юнайтед – Атлетіко

Середа, 16 березня

Лілль – Челсі

Ювентус – Вільярреал

Час початку всіх матчів – 22:00 за Києвом.