Первые поединки 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля. Ответные матчи состоятся 8/9 и 15/16 марта.

К слову ПСЖ – Реал, Интер – Ливерпуль: результаты новой жеребьевки Лиги чемпионов

Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов

Вторник, 15 февраля

Спортинг – Манчестер Сити

ПСЖ – Реал

Среда, 16 февраля

Зальцбург – Бавария

Интер – Ливерпуль

Вторник, 22 февраля

Челси – Лилль

Вильярреал – Ювентус

Среда, 23 февраля

Бенфика – Аякс

Атлетико – Манчестер Юнайтед

Вторник, 8 марта

Бавария – Зальцбург

Ливерпуль – Интер

Среда, 9 марта

Манчестер Сити – Спортинг

Реал – ПСЖ

Вторник, 15 марта

Аякс – Бенфика

Манчестер Юнайтед – Атлетико

Среда, 16 марта

Лилль – Челси

Ювентус – Вильярреал

Время начала всех матчей – 22:00 по Киеву.