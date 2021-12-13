Первые поединки 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля. Ответные матчи состоятся 8/9 и 15/16 марта.
К слову ПСЖ – Реал, Интер – Ливерпуль: результаты новой жеребьевки Лиги чемпионов
Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов
Вторник, 15 февраля
- Спортинг – Манчестер Сити
- ПСЖ – Реал
Среда, 16 февраля
- Зальцбург – Бавария
- Интер – Ливерпуль
Вторник, 22 февраля
- Челси – Лилль
- Вильярреал – Ювентус
Среда, 23 февраля
- Бенфика – Аякс
- Атлетико – Манчестер Юнайтед
Вторник, 8 марта
- Бавария – Зальцбург
- Ливерпуль – Интер
Среда, 9 марта
- Манчестер Сити – Спортинг
- Реал – ПСЖ
Вторник, 15 марта
- Аякс – Бенфика
- Манчестер Юнайтед – Атлетико
Среда, 16 марта
- Лилль – Челси
- Ювентус – Вильярреал