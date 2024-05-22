В ближайшие годы без Украины: УЕФА назвал города, где состоятся финалы ЛЧ и других еврокубков
Источник:УЕФА
Накануне финала Лиги Европы Исполком УЕФА принял ряд важных вопросов. Среди прочего Союз европейских футбольных ассоциаций определил место финального матча ЛЧ сезона 2025/26.
В среду, 22 мая, в Дублине состоится финал Лиги Европы. За второй по престижности трофей будут бороться Аталанта и Байер.
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Где состоятся финалы еврокубков
Накануне поединка Исполком УЕФА утвердил локации проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на ближайшие сезоны.
Финал Лиги чемпионов 2025/26 будет принимать столица Венгрии Будапешт. Поединок сильнейших команд сезона состоится на "Пушкаш-Арене". Город и стадион следующего финала ЛЧ объявят в сентябре этого года. Ранее планировалось проведение матча на миланском "Сан-Сиро", но из-за реконструкции арены пришлось отложить окончательное решение.
Лига чемпионов
- Финал сезона 2025/26: Будапешт, "Пушкаш Арена"
- Финал сезона 2026/27: предварительно миланский "Сан-Сиро", решение будет в сентябре
Лига Европы
- Финал сезона 2025/26: Стамбул, "Бешикташ Парк"
- Финал сезона 2026/27: Франкфурт, "стадион Франкфурт"
Лига конференций
- Финал сезона 2025/26: Лейпциг, "РБ Арена"
- Финал сезона 2026/27: Стамбул, "Бешикташ Парк"
Напомним, что в нынешнем сезоне финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". За почетный кубок будут соревноваться дортмундская Боруссия и Реал. Победителя определят 1 июня.
Финал Лиги конференций-2023/24 сыграют в Афинах. Третий победитель в истории нового турнира УЕФА определится в поединке Олимпиакоса и Фиорентины.