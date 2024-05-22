У середу, 22 травня, в Дубліні відбудеться фінал Ліги Європи. За другий за престижністю трофей боротимуться Аталанта та Баєр.

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Де відбудуться фінали єврокубків

Напередодні поєдинку Виконком УЄФА затвердив локації проведення фіналів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій на найближчі сезони.

Фінал Ліги чемпіонів 2025/26 прийматиме столиця Угорщини Будапешт. Поєдинок найсильніших команд сезону відбудеться на "Пушкаш-Арені". Місто та стадіон наступного фіналу ЛЧ оголосять у вересні цього року. Раніше планувалося проведення матчу на міланському "Сан-Сіро", але через реконструкцію арени довелося відкласти остаточне рішення.

Ліга чемпіонів

Фінал сезону 2025/26: Будапешт, "Пушкаш Арена"

Фінал сезону 2026/27: попередньо міланський "Сан-Сіро", рішення буде у вересні

Ліга Європи

Фінал сезону 2025/26: Стамбул, "Бешикташ Парк"

Фінал сезону 2026/27: Франкфурт, стадіон "Франкфурт"

Ліга конференцій

Фінал сезону 2025/26: Лейпциг, "РБ Арена"

Фінал сезону 2026/27: Стамбул, "Бешикташ Парк"

Довідка. Фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18 відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Тоді мадридський Реал переміг Ліверпуль з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні фінал Ліги чемпіонів пройде у Лондоні на стадіоні "Вемблі". За почесний кубок змагатимуться дортмундська Боруссія та Реал. Переможця визначать 1 червня.

Фінал Ліги конференцій-2023/24 зіграють в Афінах. Третій переможець в історії нового турніру УЄФА визначиться в поєдинку Олімпіакоса та Фіорентини.