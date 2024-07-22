Всего несколько часов назад Днепр-1 был среди участников жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций-2024/2025. Хотя с УПЛ днепрян уже сняли и даже заявили о турнире "четырех", чтобы определить замену по спортивному пути.

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Минус баллы для Украины

Днепряне даже успели получить своего потенциального соперника – победителя пары Арарат-Армения – Зимбру. Однако для этого еще следует просто выйти на футбольное поле и выбить в квалификационном раунде Лиги конференций венгерскую Академию Пушкаша (25 июля и 1 августа).

После чего УЕФА официально исключил днепрян из Лиги конференций. Украинскому клубу засчитаны технические поражения 0:3.

Это означает, что Академия Пушкаша автоматически проходит в следующий этап ЛК.

Теперь Украина будет представлена в еврокубках в сезоне-2024/2025 только четырьмя участниками: Шахтером, Динамо, Кривбассом и Полесьем.