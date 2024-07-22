Интересности этой жеребьевке добавлял тот факт, что Днепр-1 уже официально снялся с розыгрыша УПЛ. Однако днепряне присутствовали во время жеребьевки, информирует 24 Канал.

К теме Сначала нужно пройти Партизан: Динамо узнало потенциального соперника в Лиге чемпионов

Возможные соперники украинских клубов

По результатам жеребьевки в швейцарском Сьоне, днепряне получили в потенциальные соперники победителя ары Арарат-Армения – Зимбру. Однако для этого еще следует просто выйти на футбольное поле и выбить в квалификационном раунде Лиги конференций венгерскую Академию Пушкаша.

Полесью же достался триумфатор противостояния Шериф – Эльфсборг. Перед этим "волкам" нужно по сумме двух поединков обойти словенскую Олимпию.

Днепр-1 и Полесье должны провести свои первые матчи 25 июля против Академии Пушкаша и Олимпии соответственно. Вторые поединки украинских клубов запланированы на 1 августа.

К слову. Днепр-1 уже попрощался с почти всеми футболистами.

Напомним, что своих потенциальных соперников 22 июля узнали киевское Динамо и криворожский Кривбасс. Киевляне в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2024/2025 сыграет против шотландского Рейнджерса, а клуб из Кривого Рога – против Виктории Пльзень.

Однако перед этим Динамо нужно выбить Партизан.