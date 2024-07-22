Лише декілька годин тому Дніпро-1 був серед учасників жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2024/2025. Хоча із УПЛ дніпрян вже зняли та навіть заявили про турнір "чотирьох", аби визначити заміну за спортивним шляхом.

До теми Знялись із УПЛ, але не з єврокубків: відомі ймовірні суперники Полісся та Дніпра-1 в ЛК

Мінус бали для України

Дніпряни навіть встигли отримати свого потенційного суперника – переможця пари Арарат-Вірменія – Зімбру. Однак для цього ще слід просто вийти на футбольне поле та вибити у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій угорську Академію Пушкаша (25 липня та 1 серпня).

Після чого УЄФА офіційно виключив дніпрян із Ліги конференцій. Українському клубу зараховані технічні поразки 0:3.

Це означає, що Академія Пушкаша автоматично проходить у наступний етап ЛК.

Тепер Україна буде представлена у єврокубках у сезоні-2024/2025 лише чотирма учасниками: Шахтарем, Динамо, Кривбасом та Поліссям.