В минувший четверг мир шокировало известие о смерти королевы Елизаветы II. Монархиня правила Великобританией 70 лет и умерла в 96 в своей резиденции в Балморале (Шотландия).

Матч Лиги чемпионов официально перенесли из-за смерти Елизаветы II

Это событие наложило отпечаток и на футбол. Матчи АПЛ на выходных перенесли, а на играх ЛЧ с участием британских команд не будут включать гимн турнира из-за траура в стране.

Перед этим в УЕФА поступило обращение от Челси, Манчестер Сити и Рейнджерса. Эти клубы попросили организацию, чтобы вместо гимна Лиги чемпионов играл гимн Великобритании (God Save The Queen).

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Впрочем, организация отказала клубам в этой просьбе. УЕФА еще раз подчеркнул, что из-за траура в стране и из уважения к Елизавете II они отказались от гимна Лиги чемпионов на матчах британцев.

При этом уже известно, что Рейнджерс будет игнорировать этот запрет. Перед матчем с Наполи, который пройдет 14 сентября (начало – 22:00), на стадионе будет включен "God Save The Queen".

К слову, матч Арсенала в Лиге Европы против ПСВ и вовсе перенесли. Причиной стала невозможность полиции Лондона обеспечить надлежащее проведение матча из-за торжественных церемоний в честь смерти королевы.