УЕФА не будет прекращать трансляции топовых футбольных турниров в России

У России есть поддержка в УЕФА. Ассоциация не собирается покидать российский народ без трансляции матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и других турниров, находящихся под эгидой союза.

Чеферин: Пока нет причин это делать

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что во время заседания не рассматривался такой вопрос, который касается России. В стране-агрессоре смогут наблюдать за еврокубковыми матчами.

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Под эгидой УЕФА проводятся все элитные турниры – Лига чемпионов, Лига Европы, недавно созданная Лига конференций, а также чемпионат Европы и Лига наций, где соревнуются национальные команды страны.

Мы этого еще не обсуждали. Мы думаем, что пока нет причин это делать, но все меняется каждый день, поэтому мы увидим, что будет. Но сегодня это не стоит на повестке дня в исполкоме УЕФА. Поэтому никаких решений на этот счет нет,

– заявил Чеферин.

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