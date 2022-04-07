Севилл: Я плакала несколько дней

28-летняя Дарья Севилл в 2014 году сменила российское гражданство на австралийское. Теннисистка выразила свое мнение о нападении ее бывшей страны на Украину. Спортсменка возмущена действиями России.

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Четвертая ракетка Австралии рассказала, что первые дни войны написала нескольким игрокам из Украины, с которыми поддерживает связь. Севилл, которая не скрывает свое прежнее гражданство, но публично поддержала Украину. Дарья не присоединилась к списку спортсменов, которые продолжают умалчивать о войне.

Дарья не понимает, как в такой ситуации можно находиться вне политики.

Когда началась война, я сразу написала нескольким своим друзьям – игрокам из Украины. Я несколько дней плакала. Я не могла поверить в происходящее. В том, что Россия, что мы – я говорю мы, потому что не могу возражать, что я россиянка – сделали такое с нашими соседями, нашими братьями. Лучшим моим решением в жизни был переезд в Австралию, но я подумала: "Как ты можешь быть аполитичной?". Поэтому решила: "Окей, я дам всем знать, на чьей стороне",

– сказала Дарья Севилл.

"Там пропаганда, фейковые новости"

Теннисистка понимает, что ее выражение негативно повлияет на нее. Если спортсменка когда-нибудь вернется в Россию, то спокойно может оказаться за решеткой.

"Если ты россиянин, сейчас очень трудно выражать свое мнение. Если я вернусь туда, то окажусь в тюрьме за свои высказывания. Конечно, мое мнение не так важно, но именно так и происходит с участниками протестов. Людей просто тянут в автозаки и сажают в тюрьму, ты не можешь ничего написать в соцсетях. Это ужасно. Там пропаганда, фейковые новости. Это кошмар", – рассказала австралийская теннисистка.

Подробности. Дарья Севилл занимает 129-ю позицию в мировом рейтинге WTA. За карьеру выиграла более 4,5 миллионов призовых.

Отметим, что белорусские и российские спортсмены продолжают выступать на престижных соревнованиях WTA и ATP.