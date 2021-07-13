Без украинцев: УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020

13 июля 2021 , 13:47
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Источник:

УЄФА

УЕФА составил символическую сборную лучших футболистов Евро-2020. В команду УЕФА вошли сразу 5 игроков сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы.

Символическая сборная Евро-2020

Команда Евро-2020 года было составлена техническими наблюдателями УЕФА.

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Кроме пяти итальянцев, в символической сборной еще три англичанина, и по одному бельгийцу, испанцу и датчанину.

Вратарь

  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Защитники

  • Кайл Уокер (Англия)
  • Леонардо Бонуччи (Италия)
  • Гарри Магуайр (Англия)
  • Леонардо Спинаццола (Италия)

Полузащитники

  • Пьер-Эмиль Гейбьерг (Дания)
  • Жоржиньо (Италия)
  • Педри (Испания)

Нападающие

  • Федерико Кьеза (Италия)
  • Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • Рахим Стерлинг (Англия)

По итогам Евро-2020 УЕФА также вручил три награды:

Автор: Михайло Гема