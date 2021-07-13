Без украинцев: УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020

УЕФА составил символическую сборную лучших футболистов Евро-2020. В команду УЕФА вошли сразу 5 игроков сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы.

Символическая сборная Евро-2020

Команда Евро-2020 года было составлена техническими наблюдателями УЕФА.

К слову Украины на Евро-2020: Бущан один из лучших вратарей, результативность на уровне Германии

Кроме пяти итальянцев, в символической сборной еще три англичанина, и по одному бельгийцу, испанцу и датчанину.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Защитники

Кайл Уокер (Англия)

Леонардо Бонуччи (Италия)

Гарри Магуайр (Англия)

Леонардо Спинаццола (Италия)

Полузащитники

Пьер-Эмиль Гейбьерг (Дания)

Жоржиньо (Италия)

Педри (Испания)

Нападающие

Федерико Кьеза (Италия)

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Рахим Стерлинг (Англия)

По итогам Евро-2020 УЕФА также вручил три награды: