Київське "Динамо" у вівторок, 29-го вересня, проведе вирішальний матч у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. В УЄФА призначили бригаду арбітрів на матч "Динамо" – "Гент".

Комітет арбітрів УЄФА опублікував суддівські призначення на матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020/21. Про це повідомляє сайт "Динамо".

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Поєдинок "Динамо" – "Гент", який відбудеться 29 вересня на НСК "Олімпійський", буде обслуговувати суддівська бригада з Польщі на чолі з Шимоном Марциняком.

39-річному рефері будуть допомагати його земляки – асистенти Павел Сокольніцкі і Томаш Лісткевич. Четвертий арбітр – Павел Рачковські (Польща).

Арбітр VAR – Павел Гіль (Польща), асистент арбітра VAR – Томаш Квятковські (Польща).

Марциняк та українські команди

Польський арбітр 5 разів перетинався з українськими командами. Лише одного разу українці перемагали, тричі грали внічию та одного разу програли.

У 2012 році Марциняк працював на товариському матчі Ізраїль – Україна (2:3). Він обслуговував поєдинок "Динамо" – "Фіорентина" в 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2014/15 (1:1).

Двічі поляк працював на поєдинках "Шахтаря": півфінал Ліги Європи сезону-2015/16 "Шахтар" – "Севілья" (2:2) та плей-офф Ліги чемпіонів сезону-2015/2016 "Шахтар" – "Рапід" (2:2).

Окрім того, Марциняк обслуговував гру "Дніпро" – "Фіорентина" у груповому етапі Ліги Європи сезону-2013/14 (1:2).

Поєдинок "Динамо" – "Гент" розпочнеться о 22:00. У першій грі кияни перемогли з рахунком 2:1. Переможець протистояння вийде у груповий етап Ліги чемпіонів.



Інфографіка матчу Ліги чемпіонів "Гент" – "Динамо" / 24 канал