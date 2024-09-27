Во время того поединка произошел скандал из-за баннера на трибунах, где находились каталонские фанаты. Болельщики Барселоны посвятили его новому главному тренеру команды, но был один неприятный нюанс.

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Детали скандала

Они вывесили баннер с текстом "Flick Heil". Он был сделан в том же стиле, в котором нацисты приветствовали Адольфа Гитлера.

УЕФА рассмотрела этот инцидент и объявила свой вердикт. Организация официально оштрафовала Барселону на 10 тысяч евро, сообщает ESPN.

Также административный футбольный орган запретил продавать билеты на выездной сектор матча четвертого тура Лиги чемпионов против Црвены Звезды. Поэтому поединок в Белграде Барселона будет вынуждена проводить без своих фанов.

К слову. После первого тура Барселона занимает 23-е место в общей турнирной таблице ЛЧ-2024/2025. Оно позволяет сыграть в стыковых поединках за путевки в 1/8 финала.

Отметим, что следующий матч в Лиге чемпионов каталонцы проведут дома против Янг Бойз. Он состоится 1 октября и начнется в 22:00.