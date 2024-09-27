Під час того поєдинку стався скандал через банер на трибунах, де перебували каталонські фанати. Уболівальники Барселони присвятили його новому головному тренеру команди, але був один неприємний нюанс.

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Деталі скандалу

Вони вивісили банер із текстом "Flick Heil". Він був зроблений у тому самому стилі, в якому нацисти вітали Адольфа Гітлера.

УЄФА розглянула цей інцидент та оголосила свій вердикт. Організація офіційно оштрафувала Барселону на 10 тисяч євро, повідомляє ESPN.

Також адміністративний футбольний орган заборонив продавати квитки на виїзний сектор матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти Црвени Звєзди. Тож поєдинок у Белграді Барселона буде змушена проводити без своїх фанів.

До слова. Після першого туру Барселона посідає 23-тє місце у загальній турнірній таблиці ЛЧ-2024/2025. Воно дозволяє зіграти у стикових поєдинках за путівки в 1/8 фіналу.

Зазначимо, що наступний матч у Лізі чемпіонів каталонці проведуть вдома проти Янг Бойз. Він відбудеться 1 жовтня та розпочнеться о 22:00.